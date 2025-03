Artem Dovbyk torna disponibile per la Roma contro il Como

Artem Dovbyk torna a disposizione della Roma. Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha infatti diramato l'elenco dei convocati per la sfida al Como di Cesc Fabregas tra i quali figura l'ucraino, che era stato costretto a saltare le sfide contro Porto e Monza a causa di un risentimento muscolare all'adduttore emerso poco prima della sfida di Europa League contro i portoghesi dello scorso 20 febbraio. Dovbyk, quindi, è recuperato e pronto, in caso di necessità, a scendere in campo nel match dell'Olimpico.