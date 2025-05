Arthur Fils: frattura da stress alla schiena, incerta la presenza a Wimbledon

"Soffro di una frattura da stress alla schiena". Così Arthur Fils in una conferenza stampa ha spiegato i dettagli dell'infortunio che l'ha costretto ad abbandonare il Roland Garros dopo la vittoria al quinto set contro Jaume Munar. La frattura, alla vertebra L5, richiederà uno stop di 4-6 settimane. "Avevo già problemi alla schiena prima del torneo, ho preso la decisione di giocare e purtroppo la situazione è peggiorata contro Munar - ha detto Fils - Abbiamo fatto degli esami e venerdì abbiamo capito che non mi sarebbe stato possibile giocare contro Rublev". A questo punto la presenza del numero 14 del mondo a Wimbledon, dove ha raggiunto gli ottavi l'anno scorso, è più incerta che mai. "Vedremo se riuscirò ad essere pronto per Wimbledon ma non è affatto sicuro. Ci vorrà il tempo che ci vorrà. Ho 20 anni, ho ancora tanto tempo davanti a me nel circuito, non è il momento di correre o forzare. Al contrario, se posso prendermi un po' più di tempo per recuperare bene ed essere pronto per giocare tutta la stagione sul cemento e la parte finale dell'anno, tanto meglio".