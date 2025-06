Aryna Sabalenka conquista le semifinali del Roland Garros 2024

Con una prestazione solida e determinata Aryna Sabalenka è la prima a staccare il pass per le semifinali al Roland Garros. Nei quarti la numero uno del mondo si è imposta per 7-6(3) 6-3, in poco meno di due ore, sulla cinese Zheng Qinwen, n.7 WTA ed ottava testa di serie, campionessa olimpica, centrando per la seconda volta un posto al penultimo atto nel Major francese (ci era già riuscita nel 2023, stoppata poi da Muchova nonostante un match-point a favore).

Sabalenka attende ora la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek, n.5 del ranking e del seeding, quattro volte regina di Parigi, e l'ucraina Elina Svitolina, n.14 Wta e 13ma testa di serie.