Aryna Sabalenka raggiunge la finale del torneo WTA 1000 di Madrid

Trenta vittorie Wta nel 2025 e il feeling da record con Madrid. La n.1 del tennis mondiale Aryna Sabalenka vola in finale nel torneo 1000 che si sta giocando sulla terra rossa della Caja Magica nella capitale spagnola: la bielorussa, in campo come atleta neutrale, ha impiegato 1 ora e 32 minuti per eliminare Elina Svitolina in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Sabalenka è diventata la giocatrice con più finali all'attivo nel torneo, 4 come Simone Halep. Prima tennista a raggiungere sei finali a livello WTA nei tornei iniziati nei primi 4 mesi della stagione dai tempi di Martina Hingis nel 2001, domani nella sfida per il titolo affronterà Coco Gauff. La statunitense ha dominato 6-1 6-1 la campionessa in carica Iga Swiatek.