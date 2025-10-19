Acquista il giornale
Ascolti record su Sky per Roma-Inter

1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Ascolti record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all'Olimpico di ieri sera è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience. È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021-2022.

Ascolti al top anche per gli studi, con Saturday Night che raccoglie nel complesso 300 mila spettatori medi nel post partita, in concomitanza con le qualifiche della Formula 1 negli Stati Uniti.

