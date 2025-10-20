Assalto a bus: Petrucci "questi non sono tifosi ma assassini"

"Non stiamo parlando di tifosi ma di delinquenti, assassini. Non esistono altri termini per parlare di quello che è accaduto. La vicinanza con la famiglia in questo momento è totale". Così il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci, ha commentato a Sky Sport l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia che ha causato la morte di un autista del veicolo.

Il presidente della Fip, che ha convocato per il pomeriggio un consiglio straordinario della federazione, ha anche annunciato che in attesa di altre eventuali decisioni è stato annullato il test amichevole fra la nazionale del nuovo ct, Luca Banchi, e la Sebastiani Rieti, che era programmato per mercoledì prossimo. "E' chiaro che l'abbiamo annullata, per cui ci sarà un allenamento tra i convocati che ha fatto Banchi, voglio sentire anche il suo parere, tutti i pareri sono utili", ha concluso Petrucci.