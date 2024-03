Assemblea Lega B, valutato il piano riforme della Figc

L'assemblea della Lega serie B, riunitasi a Milano, ha effettuato una prima valutazione del piano strategico presentato dalla Figc relativo soprattutto al rafforzamento dei criteri economico-finanziari di ammissione, un capitolo delle riforme che - sottolinea una nota della Lega - ha visto la Lega B molto attiva con diverse proposte accolte e trasposte nel documento. Fra queste - prosegue la nota - quelle sul lavoro sportivo, sul potenziamento dei sistemi di controllo e sulla semplificazione degli adempimenti burocratici. "La gestione attenta e virtuosa delle nostre società rende possibile affrontare con serenità le riforme introdotte dal documento - ha detto il presidente della Lega, Mauro Balata -. Noi siamo sostenitori di una politica di stabilizzazione e del principio di equa competizione come dimostrano le proposte avanzate negli scorsi mesi". Condivisa dall'Assemblea 'preoccupazione' per il clima sorto fra le componenti che ostacola i cambiamenti necessari alla crescita del sistema. In particolare, da diversi club, è stata sottolineata la necessità che le principali leghe professionistiche non siano escluse dal processo di riforma. Contestata la mancata previsione, nel documento federale, della simmetria fra promozione e retrocessione fortemente richiesta dalla B: l'attuale format, infatti, crea una distorsione e un turn over del 35% di club che rende impossibile qualsiasi pianificazione politica, sportiva ed economica. L'Assemblea ha confermato il netto contrasto verso l'approdo nel campionato di serie B delle seconde squadre, la reintroduzione delle multiproprietà, che inciderebbero sulla regolarità del torneo, e sull'accorpamento Lega Dilettanti con Lega Pro, proposta considerata insostenibile per l'alto numero e la differenza di esigenze dei club, che porterebbe a conseguenze di squilibrio, caos, ingovernabilità e a un danno economico per le attuali società di B.