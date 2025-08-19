Assoallenatori a Gravina, "chiedi la sospensione di Israele"

Gli allenatori italiani di calcio chiedono - apprende l'ANSA - con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tra settembre e ottobre la nazionale azzurra di calcio affronterà Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.