ULTIM'ORA

Assoallenatori a Gravina, "chiedi la sospensione di Israele"

Lettera dell'Aiac al presidente Figc: "Mobilitiamoci per Gaza"

di Redazione Sport
19 agosto 2025
Gli allenatori italiani di calcio chiedono - apprende l'ANSA - con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tra settembre e ottobre la nazionale azzurra di calcio affronterà Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

Gaza

