Atalanta batte Genoa 3-2: Retegui regala i tre punti nel finale

L'Atalanta in casa del Genoa insegue per tutta la partita, recupera due volte lo svantaggio e nel finale (44' della ripresa) con Retegui trova addirittura la rete che le vale i tre punti. L'anticipo della 37ma giornata in Serie A finisce 3-2 per la Dea che si conferma in zona Champions, mentre i rossoblù (doppietta di Pinamonti), già salvi, accusano gli avversari di aver dimenticato il fair play in occasione della terza rete. De Winter si era infatti accasciato per un infortunio ad inizio azione, ma De Ketelaere non si é fermato dando al compagno l'assist decisivo. Per l'Atalanta a segno anche Sulemana e Maldini.