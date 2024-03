Atalanta bella ma sprecona. A Lisbona 1-1 con lo Sporting

L'Atalanta gioca in modo spettacolare a Lisbona, domina la partita ma spreca tanto e non va oltre l'1-1 a Lisbona contro lo Sporting nell'andata degli ottavi di Europa League. I bergamaschi partono subito forte ma sono i portghesi a passare in vantaggio grazie a Paulinho al 18' in contropiede. La Dea spinge e colpisce due pali nel giro di un minuto prima con Holm e poi Scamacca. Ma è proprio l'attaccante della nazionale che al 40' con un turo dal limite realizza l'1-1 e manda un messaggio al ct Spalletti per gli Europei. Dopo poco ancora Scamacca di testa angola un cross dalla sinistra ma il portiere dei lusitani compie un miracolo e toglie il pallone dalla porta. Nella ripresa ancora un palo per l'Atalanta con Lookman. Lo Sporting reagisce e prende un palo. L'Atalanta cerca la vittoria e si vede anche - giustamente - annullare un gol in acrobazia di Torè. Nulla da fare fino la fischio finale.