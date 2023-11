Atalanta-Gasperini, Giocata alla pari

"Ce la siamo giocata alla pari, forse abbiamo fatto qualcosa più noi. Abbiamo avuto difficoltà a inizio ripresa, ma noi dobbiamo rimproverarci poco oltre all'imprecisione negli episodi, come quelli del finale". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato, intervistato da Dazn, la sconfitta contro l'Inter. "Diamo merito all'Inter, quando gli lasci un attimo ti può castigare, come il gol di Lautaro in mezzo a 2-3 di noi, ha fatto la differenza. Se lasciamo perdere il risultato ci sono cose buone in questa partita, abbiamo concesso poco a una squadra forte come l'Inter. Questo ci deve dare energia, anche se quando perdi c'è delusione ma potremmo trarne forza - ha proseguito -. L'episodio del rigore? Siamo stati polli noi, dobbiamo saperci fermare. La cosa che mi ha fatto arrabbiare era una decina di minuti prima che sono partiti un paio di falli consecutivi contro di noi, probabilmente dopo un fallo su Dimarco che sicuramente c'era, anche se fuori area. Da lì son state punizioni continue e non mi è piaciuto".