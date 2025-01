Atalanta, Gasperini punta alla qualificazione in Champions contro lo Sturm Graz

"Giocare subito è la cosa migliore, in Champions non abbiamo ancora chiuso il discorso qualificazione. Domani potrebbe essere una giornata decisiva". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia del penultimo turno della Champions League con lo Sturm Graz ha un solo obiettivo: "Vorremmo andare a Barcellona il 29 con questa certezza - afferma -. Loro sono una squadra veloce davanti che gioca sempre per segnare, è capolista in Austria e anche se ha cambiato sia alcuni giocatori che l'allenatore (Saumel per Ilzer, ndr) ricordo le due partite equilibrate e difficili nella scorsa Europa League, 2-2 là e 1-0 per noi qua".

Gasperini insiste sulla compattezza e l'attenzione: "Dobbiamo stare molto attenti e trovare una grande concentrazione: ci saranno delle difficoltà, preparare la Juve e il Napoli è più semplice, qui il discorso qualificazione non è ancora chiuso - prosegue -. Cuadrado ha recuperato ma dal primo minuto gioca Palestra, è il momento di lanciarlo in una sfida importante. Zaniolo ha accusato un fastidio all'adduttore durante una conclusione in allenamento, niente di grave ma è fuori per la partita".

"Il percorso in Champions finora è stato buono, ma non ci si può fermare vicino al traguardo - chiude il tecnico nerazzurro -. Abbiamo vinto tre partite in trasferta, in casa con l'Arsenal abbiamo esordito bene, il mezzo passo falso sfortunato è stato col Celtic e col Real abbiamo perso pur giocando una bellissima gara. Ora il passo in più va fatto. Sarebbe bello andare a Barcellona con la qualificazione certa".