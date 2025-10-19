Atalanta: Juric, spero che la vita ci ridia i punti

"La squadra meritava più punti e speriamo che la vita ci ridia indietro quelli persi". Con questa battuta, Ivan Juric commenta lo 0-0 della sua Atalanta in casa con la Lazio: "La partita è stata eccellente sotto tutti gli aspetti, con tante occasioni con Lookman, Zappacosta ed Ederson senza concedere nulla su coperture difensive e transizioni", spiega l'allenatore croato. "Lookman s'è acceso completamente nel secondo tempo coprendo anche la fascia in fase difensiva. Ha avuto due grosse occasioni di testa e sul miracolo di Provedel. Abbiamo visto anche il vero Ederson", il giudizio sui due big di attacco e centrocampo.

"Anche senza centravanti abbiamo creato il mondo, nei primi 25 minuti nel secondo tempo, dopo essere stati poco pericolosi nel primo - l'analisi di Juric, che ha fatto entrare Krstovic per Sulemana -. Aspettiamo che rientri Scamacca e giocheremo sempre con un attaccante puro". Sui singoli, il tecnico dei bergamaschi trova elogi per due giovani e un veterano: "Bernasconi ha fatto la migliore delle sue partite difendendo su Cancellieri e Isaksen senza problemi ma anche senza rinunciare ad attaccare in continuazione. Ahanor ha fatto una buona gara e secondo me può fare meglio - spiega -. Zappacosta ha sofferto in ritiro, ma da tanto tempo vedo il Davide che ci aveva abituati a vedere. Sono stra-soddisfatto, spero continui così".

"In questo ciclo di sette partite vedremo dove potremo andare, ma ognuna ha una storia a sé - chiude Juric -. Lo Slavia Praga è molto aggressivo. Noi abbiamo le idee giuste, giochiamo bene, vogliamo e dobbiamo vincere".