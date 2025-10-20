Atalanta: lesione per Scalvini, fuori tre settimane
Il difensore rientrato con la Lazio dall'infortunio di Parigi
Giorgio Scalvini rischia di restare fermo almeno tre settimane. Al difensore dell'Atalanta, subentrato a Honest Ahanor al 22' del secondo tempo ieri sera con la Lazio, è stata diagnosticata stamani una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.
Scalvini, classe 2003, era appena tornato a disposizione dopo un infortunio rimediato lo scorso 17 settembre durante la partita contro il PSG.
Dopo aver saltato Torino, Juventus, Bruges e Como prima della seconda sosta per le Nazionali, rischia di saltare, oltre allo Slavia Praga mercoledì in Champions, Cremonese, Milan, Udinese, Marsiglia e Sassuolo.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su