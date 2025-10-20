Acquista il giornale
Atalanta: lesione per Scalvini, fuori tre settimane

Il difensore rientrato con la Lazio dall'infortunio di Parigi

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Giorgio Scalvini rischia di restare fermo almeno tre settimane. Al difensore dell'Atalanta, subentrato a Honest Ahanor al 22' del secondo tempo ieri sera con la Lazio, è stata diagnosticata stamani una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Scalvini, classe 2003, era appena tornato a disposizione dopo un infortunio rimediato lo scorso 17 settembre durante la partita contro il PSG.

Dopo aver saltato Torino, Juventus, Bruges e Como prima della seconda sosta per le Nazionali, rischia di saltare, oltre allo Slavia Praga mercoledì in Champions, Cremonese, Milan, Udinese, Marsiglia e Sassuolo.

