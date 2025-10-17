Atalanta: messaggio di Gasperini a festa club, "vincete ancora"

"Da parte mia ci sarà sempre riconoscenza per il presidente, i giocatori, i tifosi e la città di Bergamo. Mi avete regalato una vita felice". Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, intervenuto con un videomessaggio registrato alla festa per il centodiciottesimo compleanno dell'Atalanta presso lo stadio di Bergamo con inaugurazione del monumento in marmo all'Europa League vinta l'anno scorso proprio con il tecnico piemontese in panchina.

"Avrei voluto essere lì di persona per ricordare quella grande serata, culmine di un percorso fantastico, qualcosa che ha reso l'Atalanta apprezzata nel mondo - ha aggiunto Gasperini -. Spero che l'Atalanta possa vincere ancora per Bergamo. So che qualcuno mi rimprovera di essere andato via senza salutare, ma temevo che ogni parola potesse essere fraintesa e ho preferito lasciar parlare il tempo e i fatti".

Prima del disvelamento del monumento di due metri per sessanta centimetri di basamento, commissionato a Nicola Trapattoni e Cristoforo Giorgi grazie a una sottoscrizione del gruppi organizzati di tifosi atalantini e posizionato su una fioriera sopraelevata davanti alla Curva Sud, anche la mostra di 421 maglie storiche all'ingresso sopraelevata. "Grazie a chi l'ha curata, significa avere a cuore la nostra storia", ha affermato nel suo saluto l'amministratore delegato Luca Percassi. "La vera forza dell'Atalanta sono i tifosi", ha osservato il presidente Antonio Percassi.

È intervenuto anche il capitano Marten de Roon: "Ricordo la mia prima serata coi tifosi dieci anni fa alla Festa della Dea. L'affetto del pubblico è sempre lo stesso e stasera con questa statua festeggiamo il punto più alto della nostra storia".