Atalanta: Zaniolo recuperato per la trasferta a Como, Cuadrado titolare

Nicolò Zaniolo, salvo complicazioni nell'ultimo allenamento pomeridiano di venerdì, è da considerarsi recuperato in vista della trasferta dell'Atalanta di sabato a Como. L'attaccante ha dovuto saltare la partita di Champions League martedì sera con lo Sturm Graz dopo aver avvertito un fastidio all'adduttore sinistro calciando in porta sul campo principale di Zingonia.

Juan Cuadrado, invece, dopo essere rientrato proprio contro gli austriaci servendo anche l'assist per il raddoppio di Pasalic, può partire titolare con Ruggeri, rimasto in panchina l'altro ieri, a sinistra. Mentre Ederson si riprende il posto dal 1' in mediana accanto a De Roon o allo stesso Pasalic, in difesa, a protezione di Carnesecchi, la novità rispetto alla coppa è Scalvini nel terzetto con Djimsiti, schierato in mezzo per la squalifica di Hien, e Kolasinac.

I dubbi residui riguardano l'attacco. Samardzic, Pasalic o Brescianini sono in ballottaggio per la maglia sulla trequarti, mentre davanti l'allenatore Gasperini potrebbe giocare senza centravanti affiancando De Ketelaere a Lookman.