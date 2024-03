Atleta abusata: Fis 'pronti a essere parte civile'

"La Fis tempestivamente, e in più occasioni, avuto confronti diretti con la Magistratura inquirente, al fine di conoscere la situazione e gli sviluppi dell'attività investigativa": così la Federscherma in una nota in relazione al caso dell'atleta abusata durante il ritiro di Chianciano Terme. "La Federazione ha depositato anche la nomina della Fis per una costituzione di parte civile nell'eventuale giudizio, qualora venisse disposto dalla giustizia ordinari". Inoltre nella nota la federazione sottolinea di essersi "immediatamente attivata nei contatti con la Magistratura ordinaria e sportiva".