Atletica: 10 km da regina, Battocletti vince anche a Trieste

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Nadia Battocletti si conferma regina. La vicecampionessa olimpica di Parigi 2024 e mondiale un mese fa a Tokyo, nonché n.1 europea in carica sia dei 5000m che 10000m, non delude le attese e vince la 9/a Corsa dei Castelli di Trieste chiudendo i 10 km in 32'52". "Ho corso bene, come da previsione - le parole dell'azzurra al traguardo -, era la prima gara dopo i mondiali di Tokyo e dall'inizio della preparazione invernale dove ho svolto solo pochi allenamenti. Da Trieste parte tutto, sono contenta del risultato, raggiunto con semplicità e felicità, mi son divertita".

Tra gli uomini vittoria del favorito della vigilia, il sudafricano Maxim Chaumeton che si piazza davanti a tutti in 27'50", in una gara condizionata dal vento contrario. 4mila persone al via per la Corsa dei Castelli 2025 dove si è svolta anche la Family Run 8km a crescere sempre di più".

