Atletica: 90 azzurri ai Mondiali, Tamberi iscritto di diritto

Saranno 90 gli azzurri, di cui 44 uomini e 46 donne, in gara ai prossimi mondiali di atletica, a Tokyo, al via dal 13 settembre. Il direttore tecnico, Antonio La Torre, ha comunicato l'elenco dei convocati: in squadra le tre medaglie olimpiche di Parigi, l'argento dei 10.000 Nadia Battocletti e i bronzi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo). È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), nel team le altre medaglie d'oro di Tokyo 2020 Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km).