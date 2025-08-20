Atletica: a Losanna Fabbri e Furlani in finale Diamond

Sotto la pioggia battente che ha investito il meeting di Losanna, Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Mattia Furlani nel salto in lungo sono comunque riusciti a centrare la qualificazione per la finale del circuito Diamond League, in programma il 27-28 agosto a Zurigo. In condizioni climatiche proibitive, Fabbri é giunto secondo con la distanza di 21,77, battuto solo dallo statunitense Joe Kovacs (22,04). Nonostante l'asse di battuta ridotta ad un lago, Furlani ha saltato 7,60 metri nella gara vinta dall'uzbeko Anvar Anvarov con 7,84.

Nei 110 ostacoli quarto posto di Lorenzo Simonelli in 13"21 (a tre centesimi dal suo stagionale), dietro ai trio statunitense formato da Cordell Tinch (12"98), Jamal Britt (13"13) e Trey Cunningham (13"19).

A tre settimane dal Mondiali di Tokyo, ha impressionato la prova del giamaicano Oblique Seville, che ha dominato i 100 metri in 9"87. In testa alla gara dal primo all'ultimo metro ha rifilato un decimo e mezzo al campione olimpico Noah Lyles (Usa) ed al connazionale Ackeem Blake (10"02). Nel mezzofondo altra performance maiuscola per la britannica Keely Hodgkinson che ha firmato il record del meeting degli 800 in 1'55"69.