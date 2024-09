Atletica: Diamond League;a Chorzow Jacobs è quarto nei 100 metri

Nella prima gara dopo l'Olimpiade di Parigi, quella del meeting di Diamond League nello stadio Slaski di Chorzow, Marcell Jacobs è quarto, con il tempo di 9"93, nella prova dei 100 metri vinta dallo statunitense Fred Kerley (bronzo a Parigi 2024) in 9"87 (vento +1.9 m/s) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9"88) e al giamaicano Ackeem Blake (9"89). Chituru Ali, attardato già dalla partenza per un risentimento muscolare, è ottavo in 10"69. Da segnalare il mancato start del giamaicano argento olimpico Kishane Thompson, atteso venerdì a Roma per il Golden Gala. Nel peso, Leonardo Fabbri torna oltre i 22 metri ed è terzo con 22,03, non lontano dagli statunitensi più forti al mondo. Ma questa volta il tre volte oro olimpico Ryan Crouser deve accontentarsi della seconda piazza con 22,12, due centimetri in meno del tre volte argento a cinque cerchi Joe Kovacs (22,14), mentre è terzo l'azzurro con il 22,03 realizzato al quarto ingresso in pedana, dopo un 21,38 iniziale e due nulli. La super sfida del peso sarà tra i momenti clou del Golden Gala dell'Olimpico di venerdì sera. Un passo indietro per Lorenzo Simonelli rispetto alla tappa di giovedì scorso a Losanna: il campione d'Europa dei 110hs chiude ottavo, senza sbavature evidenti tra gli ostacoli se non un contatto con l'ottava barriera, ma nemmeno senza sfoggiare la velocità dei giorni migliori. Schierato in settima corsia l'azzurro non fa meglio di 13"48 nella prova vinta dall'oro olimpico di Parigi Grant Holloway in 13"04.