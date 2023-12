Atletica: Eurocross a Bruxelles; Crippa 'qui per provarci'

Freddo e vento non mancano ma si possono affrontare. Alla vigilia degli Europei di cross a Bruxelles il meteo è protagonista aumentando le insidie del percorso dell'edizione n. 29 dove il team azzurro ha messo piede per la prima volta oggi. Sul tracciato del parco di Laeken, incorniciato dall'Atomium che ha fatto da sfondo all'immancabile foto di squadra hanno destato curiosità e attenzione soprattutto i tre ostacoli in successione posizionati al termine di ogni giro e che si faranno sentire sulle gambe con l'andare della gara, come pure la salita, non severa ma costante, che caratterizza l'intera parte iniziale del tracciato, o ancora i cambi di direzione secchi in contropendenza. "È un bel percorso, per le mie caratteristiche può andare molto bene - le parole di Yeman Crippa - la pioggia di oggi e quella attesa per domani complica le cose, la mia sarà l'ultima gara della giornata, quindi di fango me ne aspetto tantissimo, ma il cross è così, e proviamo a correre forte in ogni condizione".