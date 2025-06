Atletica: Europei a squadre; Battocletti trionfa nei 5mila

Una bella Italia chiude al terzo posto la seconda giornata del campionato Europeo a squadre di Madrid, preceduta dalla Spagna (un solo punto a favore degli iberici) e dall'Olanda (avanti di 32.5). Una vittoria individuale, quella di Nadia Battocletti nei 5000 metri (15:56.01), due secondi posti per Francesco Pernici negli 800 metri (con il personale portato a 1:44.39) e Simone Biasutti nel triplo (anche per lui PB, 16.94), e due quarti posti di notevole significato tecnico, centrati entrambi nei 400 metri da Anna Polinari (50.76, seconda prestazione italiana di sempre) ed Edoardo Scotti (44.93, terza prestazione nazionale all-time). Nel finale di giornata, l'infortunio patito da Lorenzo Patta nei 100 metri (terminati al passo) condiziona pesantemente la classifica di squadra.

Tra gli altri risultati, nel disco gara non esaltante per Daisy Osakue, che termina all'undicesimo posto. Nei 400 donne c'è tanta Italia, in scia alla formidabile Femke Bol. L'olandese firma il record dei Campionati con un tonante 49.48 (sesta prestazione mondiale del'anno), ma non lontana da lei arriva una strepitosa Anna Polinari, quarta con il 50.76 della seconda prestazione nazionale di sempre.

Domani, terza giornata di gare: in campo, tra gli altri, Mattia Furlani, e i campioni europei Lorenzo Simonelli e Sara Fantini.