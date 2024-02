Atletica: Fabbri 'io e Weir nel peso come Messi e Ronaldo'

"Spero che lo stadio sia pieno perché, anche se non saremo al 100%, daremo sicuramente qualcosa in più. Se lo meriterebbe tutta l'atletica italiana visto che ultimamente stiamo facendo molto bene". Parola di Leonardo Fabbri, pesista italiano classe '97, argento ai Mondiali di Budapest 2023, in vista degli Europei in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Nella gara del getto del peso il 26enne toscano non sarà solo. Con lui anche l'altro azzurro Zane Weir. "A Roma possiamo puntare al titolo o a una doppietta. Sarà bellissimo. Spero che questo rapporto ci porti ad essere un giorno il Messi e il Ronaldo del getto del peso".