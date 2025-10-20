Atletica: Furlani in nomination come atleta mondiale dell'anno
Azzurro ufficialmente candidato ai World Athletics Awards 2025
Prosegue la stagione d'oro di Mattia Furlani. Il campione del mondo del salto in lungo di Tokyo (outdoor) e di Nanchino (indoor) è candidato ai World Athletics Awards 2025 come Atleta Mondiale dell'Anno nella categoria 'Field' (salti e lanci), insieme ad altre stelle dell'atletica globale. E' un altro importante riconoscimento per l'azzurro delle Fiamme Oro che in questa stagione ha dominato la specialità a soli vent'anni, diventando il più giovane vincitore di sempre dell'oro mondiale nel lungo e il più giovane campione del mondo dell'atletica italiana.
Furlani, che oltre ai due ori ha conquistato anche l'argento agli Europei indoor di Apeldoorn e il secondo posto nella finale della Wanda Diamond League, è in nomination insieme al re dell'asta Armand Duplantis (Svezia) e agli iridati Hamish Kerr (alto, Nuova Zelanda), Pedro Pichardo (triplo, Portogallo) ed Ethan Katzberg (martello, Canada).
La votazione aperta al pubblico, che contribuisce a determinare i finalisti, è attiva fino al 26 ottobre sui canali social di World Athletics (Facebook, Instagram, X) e il vincitore sarà annunciato il 30 novembre prossimo. Nella scorsa stagione, Furlani ha vinto agli Awards il titolo di 'Rising Star', stella nascente, primo italiano di sempre a riuscirsi. Allenato da mamma Khaty Seck, l'atleta è anche nel terzetto di finalisti per il titolo di Atleta Europeo dell'Anno ai Golden Tracks della European Athletics, insieme a Duplantis e al francese Jimmy Gressier: sabato sera la cerimonia di premiazione a Batumi, in Georgia.
