Atletica: Furlani in nomination come atleta mondiale dell'anno

Prosegue la stagione d'oro di Mattia Furlani. Il campione del mondo del salto in lungo di Tokyo (outdoor) e di Nanchino (indoor) è candidato ai World Athletics Awards 2025 come Atleta Mondiale dell'Anno nella categoria 'Field' (salti e lanci), insieme ad altre stelle dell'atletica globale. E' un altro importante riconoscimento per l'azzurro delle Fiamme Oro che in questa stagione ha dominato la specialità a soli vent'anni, diventando il più giovane vincitore di sempre dell'oro mondiale nel lungo e il più giovane campione del mondo dell'atletica italiana.

Furlani, che oltre ai due ori ha conquistato anche l'argento agli Europei indoor di Apeldoorn e il secondo posto nella finale della Wanda Diamond League, è in nomination insieme al re dell'asta Armand Duplantis (Svezia) e agli iridati Hamish Kerr (alto, Nuova Zelanda), Pedro Pichardo (triplo, Portogallo) ed Ethan Katzberg (martello, Canada).

La votazione aperta al pubblico, che contribuisce a determinare i finalisti, è attiva fino al 26 ottobre sui canali social di World Athletics (Facebook, Instagram, X) e il vincitore sarà annunciato il 30 novembre prossimo. Nella scorsa stagione, Furlani ha vinto agli Awards il titolo di 'Rising Star', stella nascente, primo italiano di sempre a riuscirsi. Allenato da mamma Khaty Seck, l'atleta è anche nel terzetto di finalisti per il titolo di Atleta Europeo dell'Anno ai Golden Tracks della European Athletics, insieme a Duplantis e al francese Jimmy Gressier: sabato sera la cerimonia di premiazione a Batumi, in Georgia.