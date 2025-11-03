Atletica: Furlani 'ora punto alle misure più che alle medaglie'

"È un'emozione che non si spegne, arrivarci è una consacrazione. Prossimi obiettivi? Parliamo di un incremento di misure. Sono stati due anni in cui contavano più le medaglie che i risultati. Ora cerchiamo le misure che contano. Cambierà la programmazione cosi come i concetti di allenamento". Così Mattia Furlani, stella dell'atletica italiana, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro a Roma.

Poi, parlando della possibilità legata alla velocità, sottolinea come "sarò sempre un saltatore ma sarà un'aggiunta durante la preparazione. Capita di parlarne con Jacobs, anche lui ha vissuto un percorso simile al mio, per me rimane un punto di riferimento e lo vedo come un mentore".

Infine un pensiero sulla candidatura a miglior atleta dell'anno insieme a Duplantis: "Solo stare accanto al suo nome vuol dire tanto, darlo a lui non è mai sbagliato", mentre sulla Roma, di cui è grande tifoso, sottolinea come contro il Milan abbia giocato una "grande partita, cambiata per tanti motivi ma ho visto una grande Roma. Manco solo il gol che arriverà. Sorpreso? Si, ma il percorso è ancora molto lungo", conclude.