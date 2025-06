Atletica: Golden Gala; Tortu 7/o nei 100 metri, Ali è 9/o

Filippo Tortu non riesce ad andare oltre il 7° posto nella gara dei 100 metri. L'azzurro, infatti, chiude la propria gara in 10'19 precedendo l'altro italiano Ali Chituru che però ha rallentato nel finale. A vincere la gara è stato lo statunitense Trayvon Bromell, in 9''84 davanti al camerunense Emmanuel Eseme e al keniano Ferdinand Omanyala.