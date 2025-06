Atletica: Kipyegon fallisce impresa, resta sopra i 4' sul miglio

La keniota Faith Kipyegon ha fallito il tentativo di diventare la prima donna a rompere la barriera dei quattro minuti sul miglio (circa 1.609 m): l'evento esibizione, organizzato a Parigi per consentirle di entrare nella storia dell'atletiva, si è concluso con il tempo di 4 minuti 6 secondi e 42 centesimi, meglio del suo record mondiale omologato ma non abbastanza per scendere sotto i 4 minuti.

La tripla campionessa olimpica dei 1.500 metri e detentrice del record mondiale dei 1.500 metri (3:49.04) e del miglio (in 4:07.64) voleva superare una barriera mitica dell'atletismo superata per prima volta da un uomo nel 1954: l'inglese Roger Bannister. Nonostante tutto il supporto tecnologico di Nike, il suo sponsor che ha fatto del progetto "Breaking 4" una vera e propria operazione di comunicazione, Faith Kipyegon non è riuscito nell'impresa.