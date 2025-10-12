Atletica: l'ugandese Kiplimo vince la maratona di Chicago

L'ugandese Jacob Kiplimo ha vinto la maratona di Chicago con il tempo di 2h2'23'' secondi, diventando il settimo atleta più veloce della storia sulla distanza. Crono quasi da primato anche nella gara femminile, con l'etiope Hawi Feysa che ha ottenuto la sua prima grande vittoria nella maratona, in 2h14'56'', sesto più veloce di sempre.

Il 25enne Kiplimo aveva ottenuto ottimi risultati in pista (bronzo olimpico ad Atene nei 10.000 e bronzo sulla stessa distanza al mondiale 2022) prima di passare alla strada. Dopo aver stabilito il record mondiale di mezza maratona (56'42'') lo scorso febbraio a Barcellona, l'ugandese era arrivato secondo nella sua prima maratona, a Londra ad aprile. Il keniano Amos Kipruto si è classificato secondo (2h03'54'') davanti al connazionale Alex Masai (2h04'37'').

Ad un keniano appartiene il record del mondo: Kelvin Kiptum corse in 2h00'35'' proprio nella metropoli dell'Illinois nel 2023 e morì quattro mesi dopo in un incidente stradale nel suo Paese. Aveva solo 24 anni.