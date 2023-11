Atletica: Mei, il 2023 un anno storico da ricordare

"Signor presidente, grazie per l'invito a celebrare i successi degli azzurri. L'atletica è lo sport individuale per eccellenza ma la Coppa Europa ci ha visti insieme, ciascuno nella sua specialità, a competere per ottenere i punti utili alla classifica della squadra. Oggi l'Italia ha finalmente primeggiato, riportando a casa una vittoria con un ampio distacco e proseguendo un recente filone di successi che ha avuto il suo culmine con i Giochi di Tokyo, passando poi per i Mondiali di Eugene fino ai recenti Mondiali di Budapest impreziositi dall'oro del nostro capitano, Gianmarco Tamberi". Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, in occasione dell'incontro al Quirinale tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e gli azzurri di atletica e pentathlon moderno. "Il 2023 è un anno storico, da ricordare e assume un significato particolare per l'atletica e per tutto lo sport con l'ingresso della sua tutela in Costituzione proprio nell'anno in cui l'Italia vince come squadra, e non so se sia solo una coincidenza ma mi piace pensare che sia un segno", ha aggiunto Mei che poi ha ricordato l'appuntamento del prossimo anno con gli Europei di Roma: "Speriamo di averla ospite in tribuna agli Europei di Roma e di ritrovarci qui alla fine del prossimo anno a celebrare nuovi successi".