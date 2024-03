Atletica: Mei "Mondiali Glasgow buon viatico per Roma e Parigi"

"Credo che questo Mondiale indoor sia un buon viatico per quanto dovremmo fare questa estate: due appuntamenti, quello degli Europei a Roma che per i giovani potrà essere una specie di Olimpiade, e poi chiaramente c'è Parigi. Sono certo che tra Roma e Parigi torneremo a far parlare bene della nostra atletica". Il presidente della Fidal, Stefani Mei, fa il bilancio della spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Atletica che si concludono oggi a Glasgow. "Credo sia una delle migliori spedizioni di tutti i tempi per l'Italia - aggiunge - I ragazzi hanno fatto benissimo. Non sono solo le medaglie, che ovviamente sono importanti, ma penso a tutti i nostri atleti che hanno superato i propri limiti. Sono tutti segnali che la base della nazionale sta percependo che ci devono provare sempre. E questo è anche merito dei grandi. Si vede una nazionale diversa e che ci crede sempre: ragazzi con il sorriso anche quando le cose non vanno e subito pensano alla prossima gara". Poi Mei lancia l'appuntamento con gli Europei a Roma: "L'Europeo sarà denso di campioni perché tutti hanno capito che può essere importante per prepararsi". Quanto alla mancata candidatura dell'Italia per ospitare i Mondiali, il presidente della Fidal ribadisce che di "aver già detto tutto, andiamo avanti come ha detto qualcun altro".