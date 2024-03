Atletica: mondiali indoor; crampi per Iapichino, 7/a nel lungo

Niente da fare per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera che si chiudono questa sera a Glasgow. L'azzurra non ha mai trovato il ritmo giusto, chiudendo al settimo posto con la misura di 6.69. L'oro è stato vinto dalla statunitense Tara Davis-Woodhall con 7.07, l'argento è andato alla connazionale Monaè Nichols (6.85) e il bronzo alla spagnola Fatima Diame (6.78). "Ho sofferto di crampi, probabilmente ho sentito la tensione e mi dispiace molto. Potevano venire in un altro momento - ha commentato l'atleta italiana -. Ho lasciato tanto nei salti, evitando di fare dei nulli e considerato tutto non ne ho fatti di brutti. Ma voglio uscire col sorriso da questi Mondiali e io sono una che non molla e ci riproverò sempre". "Ora - ha proseguito ai microfoni della Rai - guardiamo alle gare all'aperto e spero intanto agli Europei di giugno a Roma di fare decisamente meglio di oggi davanti al pubblico di casa".