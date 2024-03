Atletica: Mondiali indoor, Folorunso fuori dalla semifinale 400

Ayomide Folorunso è giunta quarta nella sua batteria ai Mondiali indoor di atletica in corso a Glasgow, vinta dall'olandese Femke Bol (52" netti per la primatista del mondo indoor). L'azzurra, con il tempo di 53"15 (diciottesimo nel riepilogo generale), non ha possibilità di ripescaggio per le semifinali di questa sera. "Nelle gare indoor non conta solo la forma fisica, ma anche la tattica ed un pizzico di fortuna - ha poi detto la capitana della squadra azzurra a Rai Sport - Io, che corro i 400 ostacoli, l'ho presa come una sfida. Col senno di poi forse avrei dovuto fare una gara 'suicida' al primo giro, per tentare di prendere la corda da seconda o terza. Ma la brasiliana mi ha letteralmente chiuso la corsia" ha concluso Folorunso.