Atletica: Palmisano, Battocletti e Furlani volano a Tokyo

L'argento olimpico dei 10.000 di Parigi e quattro volte campionessa europea, Nadia Battocletti, il bronzo olimpico e campione del mondo indoor del lungo, Mattia Furlani, la campionessa olimpica di Tokyo e oro europeo, Antonella Palmisano: sono i primi azzurri della Nazionale di atletica leggera in partenza, dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Tokyo che ospiterà, dal 13 settembre, i Campionati del Mondo.

Scatta così ufficialmente la spedizione azzurra in Giappone, che annovera 90 convocati, 46 donne e 44 uomini, la più numerosa di sempre. "Come capitana posso dire che finalmente in questa spedizione non si parli più di due o tre stelle, ma ci sono tanti giovani che possono dire la loro. Questo fa ben sperare per l'Italia che non è più quella di 4 anni fa, dove tutto è iniziato, proprio a Tokyo. E' una nazionale completamente diversa e sono contenta di farne parte", ha dichiarato prima dell'imbarco Antonella Palmisano.

Domani saranno 30 gli azzurri in partenza, tra i quali Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu. Le partenze degli atleti proseguiranno nei giorni successivi, sulla base della data di esordio di ognuno degli atleti nella 20esima edizione della rassegna iridata, fino al 12 settembre, giornata della vigilia mondiale. Il trasferimento nell'hotel ufficiale di Tokyo, tra il 10 e l'11 settembre, sarà preceduto da un pre-camp, con gli azzurri che alloggeranno tra le località di Hanno, Tokorozawa e Kumagaya, e si alleneranno al campus della Waseda University a Tokorozawa, il Parco dell'Aviazione di Tokorozawa utile in particolare agli specialisti dell'endurance, e lo stadio di Kumagaya per gli specialisti dei lanci lunghi.