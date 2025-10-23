Atletica: primatista mondiale maratona sospesa 3 anni per doping

La keniota Ruth Chepngetich, che un anno fa ha infranto il record mondiale della maratona (2h09'56"), è stata sospesa per tre anni per doping a seguito di un test positivo all'idroclorotiazide, un diuretico proibito, ha annunciato l'Athletic Integrity Unit.

"L'AIU ha sospeso Ruth Chepngetich per tre anni, a partire dal 19 aprile 2025, per la presenza e l'uso di una sostanza proibita", ha scritto l'AIU, che l'aveva sospesa in via cautelare a luglio. I suoi risultati sono annullati a partire dal 14 marzo 2025.