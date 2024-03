Atletica: Stano show, in Cina record italiano 20 km di marcia

Da Glasgow alla Cina, l'atletica azzurra sempre protagonista. A Taicang, in Cina, il campione olimpico Massimo Stano ha stabilito il record italiano della 20 chilometri di marcia: 1h17:26 il tempo con cui migliora il primato che già deteneva dal 2019, con 1h17:45, realizzato a Lcui a Coruna. L'azzurro delle Fiamme Oro è secondo al traguardo con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun (1h17:26), ottavo ai Giochi, vincitore della gara e bravo a rimontare su Stano. Terzo il brasiliano bronzo mondiale Caio Bonfim con il crono di 1h17:44. Per Stano era la prima 20 km dell'anno: una prestazione più che confortante in vista degli appuntamenti stagionali, dagli Europei di Roma alle Olimpiadi di Parigi. "Mi sono davvero divertito - racconta l'azzurro - e mi sentivo bene sotto ogni punto di vista, fisico e mentale. Per me è un record inaspettato, ma forse deve arrivare proprio quando non te lo aspetti. Soprattutto sono stracontento delle sensazioni, ancor più che del primato italiano. Ho ritrovato me stesso sulla 20 chilometri, come non accadeva da un paio di anni: Stano è tornato. Era una gara per verificare lo stato di forma, e anche per riprendere fiducia su questa distanza". Il riferimento è al ritiro della scorsa estate ai Mondiali di Budapest dove poi si è piazzato settimo nella 35 km da campione mondiale uscente. "Non avrei accettato facilmente di andare alle Olimpiadi con il tempo della passata stagione, 1h20:07".