Atletica: Tamberi fuori a Chorzow, fallisce tre tentativi a 2,18

Gianmarco Tamberi è fuori dalla gara del salto in alto del 'Memorial Kamila Skolimowska', meeting a Chrozw che fa parte del circuito della Diamond League. L'olimpionico di Tokyo, che due giorni fa è diventato papà di Camilla, ha fallito i tre tentativi a disposizione sulla misura di 2,18 e quindi è uscito di scena. Prima di lui cinque atleti (Doroschuk, Harrison, Koloziejski, Stefela e McEwen) avevano invece superato tale misura.