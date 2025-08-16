Acquista il giornale
Atletica: Tamberi fuori a Chorzow, fallisce tre tentativi a 2,18

Anche in Polonia l'olimpionico dell'alto di Tokyo non 'decolla'

di Redazione Sport
16 agosto 2025
Gianmarco Tamberi è fuori dalla gara del salto in alto del 'Memorial Kamila Skolimowska', meeting a Chrozw che fa parte del circuito della Diamond League. L'olimpionico di Tokyo, che due giorni fa è diventato papà di Camilla, ha fallito i tre tentativi a disposizione sulla misura di 2,18 e quindi è uscito di scena. Prima di lui cinque atleti (Doroschuk, Harrison, Koloziejski, Stefela e McEwen) avevano invece superato tale misura.

