Atletica: Tamberi, recuperare in vista di Los Angeles 2028

"Sono tornato da Tokyo e il giorno dopo ho iniziato ad allenarmi, perché ho perso del tempo per curarmi e devo tornare a dimostrare a me stesso quello che so fare". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, ospite all'inaugurazione del Festival dello Sport di Trento. Tamberi ha spiegato di aver deciso, a inizio anno, "di investire i primi cinque, sei mesi per recuperare in vista di Los Angeles 2028".

"Vorrei solo guardare e concentrarmi sul futuro. Quello che mi ha spinto ad ottenere nuovi risultati, nuove vittorie, era dimenticarmi di quello che avevo fatto. Dopo Parigi però era fondamentale vivere i ricordi dei successi, perché era un momento difficile ed avevo bisogno di una pacca sulla spalla. Però adesso basta. Adesso sto bene, adesso ho Camilla...", ha detto, menzionando la figlia nata ad agosto.