Atletica: Tebogo 'In Africa per i governi esiste solo il calcio'

"In Africa credono che il calcio sia l'unico sport da seguire, ci sono tantissime zone del mio continente dove è difficile convincere i governi a investire nello sport". Lo ha detto Letsile Tebogo, oro olimpico nei 200 a Parigi, durante la conferenza stampa alla vigilia del Golden Gala. "Noi come atleti abbiamo dimostrato di essere capaci, eppure non ci sono stati cambiamenti - ha proseguito il velocista del Botswana - Non ho aspettative e se a livello governativo non faranno nulla useremo quello che abbiamo a disposizione per continuare ad allenarci". Parlando invece dell'incontro di ieri con Papa Francesco ha concluso: "E' stato incredibile conoscerlo, un sogno che si avvera, come quello di avere il suo autografo".