Atletica:30 azzurri per mondiali staffette, tra convocati Jacobs

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per le World Relays di Nassau, alle Bahamas, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio. Sono 30 i selezionati (15 uomini, 15 donne) per l'evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio la qualificazione per i Giochi di Parigi. In squadra anche tre campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, medaglia d'oro con la 4x100 alle Olimpiadi nel 2021 e protagonisti anche lo scorso anno con l'argento mondiale di Budapest. Nel team anche l'altro frazionista della finale iridata, Roberto Rigali, e l'argento mondiale dei 60 ostacoli di Glasgow Lorenzo Simonelli. Al femminile, tra le convocate, presenti le quattro staffettiste della 4x100 medaglia di bronzo agli Europei di Monaco di Baviera nel 2022: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese. Nel gruppo delle 4x400 il recordman dei 400 Davide Re e la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso. Da regolamento, le World Relays qualificano 14 staffette sulle 16 previste ai Giochi (le altre due saranno ripescate attraverso le liste mondiali). Nella prima giornata di Nassau si assicurano il pass per Parigi otto staffette, nella seconda giornata le restanti sei, un meccanismo valido per tutte le cinque staffette: 4x100 uomini e donne, 4x400 uomini, donne e mista. I convocati saranno al lavoro fino a sabato 20 aprile allo stadio dei Marmi di Roma, dopodiché partiranno per il raduno di Miami il 26 aprile e da lì raggiungeranno Nassau il 2 maggio.