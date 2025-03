Atletico Madrid in vetta alla Liga: Alvarez decisivo contro l'Athletic Bilbao

A tre giorni da un rovente derby contro il Real Madrid in Champions League, l'Atletico Madrid conquista temporaneamente la vetta della Liga grazie alla vittoria per 1-0 sull'Athletic Bilbao. I colchoneros scavalcano proprio i rivali cittadini che hanno perso con il Betis Siviglia. Decisivo per l'Atletico il gol dell'argentino Julian Alvarez. Entrato in campo pochi minuti prima al posto del norvegese Alexander Sorloth, l'ex attaccante del Manchester City, ha realizzato il suo 21mo gol della stagione in tutte le competizioni.

I colchoneros sono ora in testa alla Liga con 56 punti, due in più del Real (3o, 54 punti), in attesa del Barcellona (2o, 54 punti) che domenica sfida la Real Sociedad (9o, 34 punti).