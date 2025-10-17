Acquista il giornale
Atp Bruxelles: Musetti eliminato nei quarti di finale

Mpetshi Perricard vince in due set per 6-4 7-6

di Redazione Sport
17 ottobre 2025
Lorenzo Musetti è uscito sconfitto dalla sfida contro Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37) nei quarti di finale del torneo di Bruxelles. L'azzurro ha ceduto col punteggio di 6-4 7-6(8).

In semifinale, Mpetshi Perricard (n. 5 del seeding) affronterà Jiri Lehecka (n. 3 e n. 17 al mondo).

In chiave Finals, la sconfitta tiene Musetti all'ottavo posto a quota 3.485, mentre Auger-Aliassime conta 2.955 (3.005 in caso di accesso in semifinale).

