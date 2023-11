Atp Finals a Binaghi fino al 2025, Italia non si ferma

"Non so per quanto tempo, né dove, ma le Atp Finals non finiranno nel 2025, ne siamo certi. Parto da Torino e vinco". Così ha dichiarato il Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, riguardo alla prosecuzione delle Nitto Atp Finals in Italia dopo i cinque anni torinesi. "Non so quanti anni e dove - ha precisato - ma in questo momento è necessario assumersi la responsabilità e credo ci siano tutte le condizioni per presentare una proposta credibile. Io vincerò questa partita, io e il Consiglio Federale partiremo da Torino perché la riconoscenza è un valore fondamentale".