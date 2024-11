Atp Finals: Alcaraz deluso, è stata una settimana difficile

"E' stata una settimana difficile, ho dovuto lottare con alcuni problemi fisici. Ma allo stesso tempo è stato un torneo davvero bello. È un privilegio ogni volta che gioco questo torneo, i migliori otto giocatori del mondo. Cerco di sfruttare al meglio queste partite. Imparerò da questo". Lo ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la sconfitta con Alexander Zverev che lo ha estromesso dalle Atp Finals di Torino. "Penso - ha aggiunto - di aver giocato un buon tennis questa settimana. Oggi ho affrontato uno dei migliori giocatori al mondo, senza dubbio, che ha giocato un tennis davvero solido e grandioso. Sono solo un po' deluso, ma comunque felice di aver giocato di nuovo questo torneo". "Quest'anno - ha proseguito Alcaraz - ho giocato grandi tornei e tornei davvero brutti. Il mio obiettivo alla fine è esserci. Devo lavorare. Grazie a Dio sono giovane, sono ancora super giovane, quindi spero di avere molti anni per arrivarci". Infine la Coppa Davis: "E' l'ultimo torneo dell'anno per me, probabilmente uno dei tornei più speciali che giocherò. L'ultimo torneo di Rafa (Nadal ndr) e sarò accanto a lui. È un torneo che voglio davvero vincere un giorno. Quando ero un bambino, sognavo di vincere la Coppa Davis, per la Spagna. Quest'anno abbiamo un'occasione davvero speciale per vincerla. Ma penso che sia più importante per Rafa, per il suo ultimo torneo: voglio davvero che si ritiri con un titolo. Sarà davvero emozionante".