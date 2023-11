Atp Finals, Alcaraz 'Sinner può diventare numero 1 nel 2024'

"Jannik è uno di quei giocatori che sono in grado di vincere uno Slam. Penso che raggiungerà il numero 1 nel 2024 o avrà la possibilità di raggiungere quel traguardo. Questa è la mia previsione". Lo ha detto Carlos Alcaraz nella conferenza stampa al termine della partita vinta contro Andrey Rublev che lo ha rilanciato per il passaggio alle semifinali delle Atp Finals. "Onestamente - ha aggiunto - sarebbe davvero dura se dovessi affrontare Jannik in Italia. La folla lo spinge. Ma chi lo sa. Mi piacerebbe giocare quella partita contro di lui. Ogni gara che giochiamo è fantastica, quindi vediamo". Tornando alla partita di ieri lo spagnolo ha detto: "Quella tra Nole e Jannik è stata una delle migliori partite dell'anno, la qualità del tennis era alta. È stato incredibile".