Atp Finals: Binaghi 'abbiamo la conferma che Djokovic ci sarà'

Novak Djokovic giocherà le Atp Finals di Torino. La conferma è arrivata dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024".

L'azzurro è stato superato all'ottavo posto nella Race proprio nei giorni scorsi da Auger-Aliassime, che ha fallito la qualificazione aritmetica perdendo la finale di Parigi con Sinner. Musetti è iscritto al torneo Atp 250 di Atene, in cui sarà costretto a vincere per superare il canadese e strappare il pass per Torino.

"Le Atp Finals di quest'anno - aggiunge Binaghi - saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno. Sarà un'occasione irripetibile per lo sport italiano. Non dimentichiamoci che per il secondo anno di fila abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals. Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest'anno batteremo altri record di affluenza".