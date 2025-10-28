Atp Finals: Bolelli-Vavassori qualificati al torneo di doppio

Andrea Vavassori e Simone Bolelli vinceno il loro match d'esordio al Masters di Parigi, per 6-2 6-4 contro il messicano Santiago Gonzalez e l'olandese David Pel, e ottengono il pass per le Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino.

Ad aiutarli è stato indirettamente anche Luciano Darderi, che sullo stesso campo, in coppia con Francisco Cerundolo, ha sconfitto con un doppio 6-4 gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, numeri 8 sia della Race che del tabellone parigino. Bolelli e Vavassori, numeri 7, hanno poi chiuso la pratica contro Pel e Gonzalez senza mai perdere il servizio, strappato al contrario tre volte alla coppia avversaria.

Con il pass per Torino già in tasca, gli azzurri si possono concentrare sugli ottavi del torneo di Parigi dove affronteranno l'austriaco Alexander Erler e Robert Galloway.