Atp Finals: Djokovic "gran vittoria, figli mi hanno dato forza"

"I miei bambini arrivati qui mi hanno portato fiducia e forza per combattere questa sera e ottenere una grande vittoria. Sono molto felice, hanno saltato la scuola e spero di non avere problemi a Belgrado..". Lo ha detto, in italiano, Novak Djokovic, dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella semifinale delle Atp Finals a Torino, scatenando gli applausi del pubblico. "E' stata una partita di grande intensità. Carlos è uno dei giocatori più completi che abbia mai incontrato - ha aggiunto -. E' molto dinamico e veloce, fa tante cose incredibili, in difesa e in attacco, quindi questa è stata una grande vittoria, per di più ottenuta in due set. Volevo essere aggressivo e sono contento di esserci riuscito".