Atp Finals: Djokovic, qui ogni partita è come una finale

"I migliori giocatori del mondo sono qui, ogni giocatore ha grandi qualità e merita di essere nel torneo. Non ci sono partite facili o preferenze di essere in un gruppo o l'altro, qui ogni partita è come una finale". A dirlo nella conferenza stampa delle Nitto Atp Finals il numero uno al mondo Novak Djokovic. Nel gruppo verde con lui il meglio nella young gen del tennis. "Sono onorato di partecipare di nuovo a questo torneo - dice - ed essere in grado di competere con giocatori giovani mi dà un'ulteriore motivazione e mi ispira ancora di più a dare il mio meglio". Alla sua terza volta alle Finals, Nole dice di divertirsi molto e apprezza l'atmosfera. "È bello - sottolinea - vedere la città che in questa settimana vive per il tennis e che c'è tanta passione. Speriamo di vedere molte persone alle partite".