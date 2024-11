Atp Finals: gioia Ruud 'ho dato il massimo che potevo'

"Volevo fare un buon match, dare il meglio che potevo. Ho provato a fare il massimo dal primo all'ultimo punto. Sono riuscito per la prima volta a battere un giocatore straordinario come Alcaraz": Sono le parole a "caldo" di Casper Ruud dopo la vittoria in due set contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. "Nelle ultime settimane - ha aggiunto - non ho giocato molto bene, forse ho tenuto il miglior tennis per qui, per andare fino alla fine del torneo".